Son Dakika Haberleri: Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon
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Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon

18 dakika önce

TUNCELİ Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon, System.String[]

TUNCELİ Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam edilmektedir" dedi.

Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:23 Kaynak: DHA
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