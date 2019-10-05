Son Dakika Haberleri: Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon

12 dakika önce

Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (2)ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDETunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede...

Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDE

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.

Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon

Pülümür, Tunceli, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor! Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de mit ve jandarmadan ortak operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]