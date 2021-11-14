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Tunceli'de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

14.11.2021 00:57
Tunceli'de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir mağara içerisinde; 60 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kg patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 14 adet pil bloğu, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli Merkez, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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