Tunceli'de muhtarlık seçimi
36 dakika önce
Tunceli merkeze bağlı Meşeyolu köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:55 Kaynak: AA
merkeze bağlı Meşeyolu köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Meşeyolu köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Hakkı Suvan'ın, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevden çıkarıldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu
tarafından iptal edilen seçim yenilendi.
Dursun Tanrıkut'un tek aday olarak katıldığı seçim için köyde kurulan 1001 nolu sandıkta vatandaşlar oy kullandı.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayım işlemi sonrası 90 seçmenli Meşeyolu köyünün yeni muhtarı 59 oy alan Dursun Tanrıkut oldu.
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