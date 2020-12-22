Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

22.12.2020 13:59
Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahtiyar Çetin idaresindeki 62 AAC 64 plakalı otomobil, Yoncalı köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

Kendi imkanlarıyla suya düşen aracından çıkan Çetin, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi süren Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Munzur Çayı, Otomobil, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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