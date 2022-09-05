Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını

05.09.2022 23:23
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı.

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve mayınlı olması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla iş makineleriyle çevresi sarılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol alınması için iş makineleriyle çevresinde kazı çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIYangınla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Tunceli- Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Vadisi, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
21:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız gazeteciye çarpıcı yanıt: Türkiye'yi örnek alın
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
21:04 90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti
20:24 Mühimmat deposu patlamasında oğlu şehit düşen babadan duygulandıran sözler! 10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 23:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement