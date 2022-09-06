TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI

06.09.2022 11:36

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı.

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve mayınlı olması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla iş makineleriyle çevresi sarılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol alınması için iş makineleriyle çevresinde kazı çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yangınla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Tunceli- Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir? denildi. (DHA)

YORUMLAR
500
YOZGAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI YOZGAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Kütahya'da yanan bir evin odunluğu 7 saat sonra söndürüldü Kütahya'da yanan bir evin odunluğu 7 saat sonra söndürüldü
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Vadisi, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement