Tunceli'de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü

06.09.2022 13:22
Tunceli'de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında dün çıkan orman yangını, 12 saat sonra söndürüldü.

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında dün çıkan orman yangını, 12 saat sonra söndürüldü.

Munzur Vadisi sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yangını kontrol altına almak için güvenlik şeridi oluşturdu. İlk müdahale araçları ve arazözlerin desteği ile 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalarla 12 saatin ardından yangın tamamen söndürüldü.Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
500
TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI Tunceli'de yangın kontrol altına alındı Tunceli'de yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Munzur Vadisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de, Milli parktaki yangın 12 saat sonra söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement