Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Nefes Kesen Hasta Kurtarma Çalışması

Tunceli'de Nefes Kesen Hasta Kurtarma Çalışması

47 dakika önce

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde yolu kardan kapalı mezrada rahatsızlanan tansiyon hastası Nimet Atik (61), yaklaşık 1 saat yürüyerek evine ulaşan sağlık ve AFAD ekipleri tarafından alınarak, hastaneye götürüldü.

Tunceli'de Nefes Kesen Hasta Kurtarma Çalışması, System.String[]
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde yolu kardan kapalı mezrada rahatsızlanan tansiyon hastası Nimet Atik (61), yaklaşık 1 saat yürüyerek evine ulaşan sağlık ve AFAD ekipleri tarafından alınarak, hastaneye götürüldü.

Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyüne bağlı Boncuk mezrasında yaşayan tansiyon hastası Nimet Atik, dün fenalaştı. Atik'in yakınları 112 Acil'den yardım talebinde bulunuldu. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bilgisine ulaşan sağlık görevlileri, AFAD'dan destek istedi. Ambulans ve AFAD'a ait araçla yola çıkan ekipler, kardan kapalı yolda inip, yürüyerek mezraya ulaştı. Karlı yolda ve zor şartlar altında yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından mezraya ulaşan ekipler, Nimet Atik'i evinden alıp, sedyeyle dönüşe geçti. Atik, ekipler tarafından ambulansa alınarak Nazımiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

AFAD, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel
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