Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek

25 dakika önce

Tunceli'de, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin isimleri kent merkezindeki bir caddeye verilecek.

Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek, System.String[]

Tunceli'de, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin isimleri kent merkezindeki bir caddeye verilecek.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, AA muhabirine açıklama yaparken, sözlerine Ayaz ve Nupelda'nın ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Tunceli Belediyesinin eylül ayı meclis gündemine Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin isminin bir caddeye verilmesini eklediklerini belirten Maçoğlu, şunları dile getirdi:

"Bizler yaşanan bu acı sürecin ardından özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı merkez Moğultay Mahallesi'ndeki Okullar Caddesi'nin isminin Ayaz ve Nupelda Güloğlu caddesi olarak değiştirilmesi için Meclis'imize teklifte bulunduk. Bu teklifimiz yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile alındı."

Kararın Valilik tarafından onaylanmasının ardından tabelaların değişeceğini ifade eden Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Ayaz ve Nupelda kardeşlerin maruz kaldığı olay sadece Tuncelililerin değil ülkedeki tüm vatandaşların vicdanını yaraladı. Umarım bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Biz de bu acı olayın ardından çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması için adlarının bir caddeye verilmesi için aldığımız kararı Valilik onayına sunduk ve kararı bekliyoruz."

Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş-çıkış ücretinde indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi 15 temmuz gecesi tankın altına yatan Metin Doğan'dan, HDP binası önünde eylem yapan annelere destek ziyareti Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]