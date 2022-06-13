Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı - Son Dakika
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Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

13.06.2022 19:33
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti.

Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenlerin gözetiminde Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürüldü.

Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere "çevreci çocuk" katılım belgesi verildi.

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

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Kaynak: AA

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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