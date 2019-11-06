Tunceli'de öğretmenler öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

Tunceli'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Bir harf öğretenle bir fincan kahve" projesi kapsamında 1023 öğretmen, okul-aile ilişkisini geliştirmek için öğrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin eğitimle anılan kent olduğunu ve bu kalitenin korunması ile geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler hazırladıklarını belirtti.

Kentte öğrenci, derslik ve öğretmen konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Ekmekci, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in destekleriyle okulların yenilendiğini ve yeni okulların da hizmete açıldığını söyledi.

Müdürlük olarak kent merkezi ve ilçelerde, öğretmen-veli ilişkisini artırmak ve velilerin eğitimdeki önemine vurgu yapıp farkındalık yaratmak için "Bir harf öğretenle bir fincan kahve" projesini uyguladıklarını belirten Ekmekci, "Çocukların okuldaki yaşantılarını takip edebiliyoruz fakat evde neler yaşıyorlar bilmiyoruz. Onların ev hayatlarını bilmeden okul yaşantılarını düzenleyemiyoruz. Bu amaçla Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı projeyi ilimizde de başlattık." diye konuştu.

Ekmekci, uygulamanın bir günle sınırlı kalmayıp devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Projeyi altı il aynı anda başlattık. Tunceli'de 1023 tane öğretmenimiz, öğrenciler ve velilerle evlerinde buluştu. Öğrencilerimizin, öğretmenlerini evde görünce çok mutlu olup kendilerini daha güçlü hissettiğini gördük. Çocuğun evdeki eksikliğine göre, öğretmenlerimiz ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları hızlıca başlatacak. Çocuklarımızın ilk sosyal çevresini aileleri oluşturuyor ve hayat boyu onlara eşlik ediyorlar. Velilerin onların eğitimindeki yeri ve önemi çok büyük, başarının devamlılığını sağlama konusunda tamamlayıcı rolleri var. Bütün gayemiz, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı eğitim-öğretim hayatı geçirerek hayata emin adımlarla yürüyecekleri güzel gelecek inşa etmeleridir."

Eğitimin 3 önemli ayağından birini velilerin oluşturduğuna vurgu yapan Ekmekci, "Velilerimizin eğitim için gösterdikleri hassasiyet ve çaba, hayati önem taşıyor. Öğrencilerimizin yaşadıkları ortam ve koşulları bilmeden onları anlamak mümkün olmayacağı için ortamı öğrenmek, onların hayatına, çevresine ve eğitimine olan ilgi ve samimiyetimizi göstermek ve eksikleri gidermek adına öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Ziyaretlerde öğrencilerimizin mutluluğuna, velilerimizin de memnuniyetine şahit olmak bizleri de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri öğrenciler ve velileriyle sohbet edip çay, kahve içti.