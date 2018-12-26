Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Okullara Kar Tatili

Tunceli'de Okullara Kar Tatili

12 dakika önce

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Tunceli'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilde Çarşamba günü başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğunluğunu arttırmasının beklendiği belirtilerek, "Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde; Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında; Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:10 Kaynak: İHA

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