Tunceli'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
TUNCELİ'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.
TUNCELİ'de merkez ve Pülümür
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Merkez
ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanların da izinli sayılacağı ifade edildi. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:07 Kaynak: DHA
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