Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Okullara Kar Tatili

Tunceli'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

TUNCELİ'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.

Tunceli'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
TUNCELİ'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanların da izinli sayılacağı ifade edildi. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Pülümür, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, Tunceli'den Resmen Aday Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:19:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]