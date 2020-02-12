Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika

Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.



Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini arttırarak devam ediyor. Ket tamamen beyaza bürünürken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Elazığ ve Erzincan yollarında ise ekiplerin sürekli karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.



Okullar 1 gün tatil edildi



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır" denildi.



Öte yandan kar yağışının yarın da yoğun olarak devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. - TUNCELİ