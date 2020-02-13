Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika

Tunceli'de okullara kar tatili
6 saat önce
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ
Son Dakika Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu