Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika

Tunceli'de okullara kar tatili

6 saat önce

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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