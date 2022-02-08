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Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika

Tunceli'de okullara kar tatili

08.02.2022 23:21
Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle merkez ile 3 ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle merkez ile 3 ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli, Pülümür, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de okullara kar tatili - Son Dakika
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