Tunceli'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

Tunceli'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği geniş katılımla yapılırken, öğrenciler pankartlarla sürücüleri uyardı.

Tunceli'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği geniş katılımla yapılırken, öğrenciler pankartlarla sürücüleri uyardı.



İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen etkinliğin Tunceli ayağına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, öğretmen, öğrenci ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Tunceli-Elazığ karayolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Sonel, jandarma ve emniyet trafik ekipleri ile öğrenciler sürücüleri yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirdi.



Emniyet kemeri takmayan sürücüler kırmızı düdük çalarak uyarılırken, etkinlik öğrencilerin pankartlar eşliğinde "Öncelik Yayanın" şeklinde yay geçitlerini kullanmasıyla sona erdi.



Öte yandan trafik ekipleri, etkinliğin olduğu bölgede drone ile denetim de yaptı. - TUNCELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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