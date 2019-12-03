Son Dakika Haberleri: TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ
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TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

7 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi.

TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Göründü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR(Tunceli),


Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:44 Kaynak: DHA
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Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
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