Son Dakika › Güncel › Tunceli'de operasyondan dönen zırhlı araç devrildi - Son Dakika
Tunceli'de operasyondan dönen zırhlı araç devrildi
6 saat önce
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi