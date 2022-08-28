Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

28.08.2022 21:44
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Alacık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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