Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

22.07.2022 17:35
Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda merkez Batman köyü Durak Mezrası'ndaki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.G'yi ekili olan kenevir bitkilerini sularken yakaladı.

Ormanda yapılan aramada ise 32 kök kenevir bitkisi, 35 metre sulama hortumu, tahra, kürek, 5 bidon ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tunceli, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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