Ormanda yapılan aramada ise 32 kök kenevir bitkisi, 35 metre sulama hortumu, tahra, kürek, 5 bidon ve sırt çantası ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tunceli, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.