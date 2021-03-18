Tunceli'de ortaya çıkan İngiliz mutasyon virüsü il dışı temaslı - Son Dakika

Tunceli'de ortaya çıkan İngiliz mutasyon virüsü il dışı temaslı

KORONAVİRÜS vaka sayısının yüzde 100 arttığı ve 10'dan fazla İngiltere mutasyonunun görüldüğü Tunceli'de filyasyon çalışmaları da yoğun olarak devam ediyor. Kent merkezinde iki apartman ve bir köy karantinaya alındı. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Aktaş, kentte ortaya çıkan İngiliz mutasyon virüsünün il dışı temaslı olduğunu ifade ederek, "İngiltere mutasyonunu ilimizde 10'dan fazla vatandaşta görülmeye başladı. Yaptığımız geniş çaplı filyasyon çalışmalarında ilimizde İngiliz mutasyonunun birçoğunun il dışı teması olduğunu tespit ettik" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Tunceli, 100 binde 26,37 olan vaka oranının artış gösterip, 53,93'e çıkması sonucu 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Hızlı yayılmasıyla bilinen İngiliz mutasyonu kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman ve Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde tespit edildi. Apartman ve Akçapınar köyü karantinaya alınırken, yapılan incelemede İngiliz mutasyon virüsü il dışı temaslı olduğu belirlendi. Tunceli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Aktaş, İngiliz mutasyon virüsü, kentteki vaka sayısını arttırdığını ve bunun önüne geçebilmek için filyasyon çalışmalarını genişlettiklerini belirtti.

'İNGİLİZ MUTASYON VİRİSÜ VAKA SAYILARIMIZI ARTTIRDI'

İl genelinde 10'dan fazla kişide İngiliz mutasyon virüsünün görüldüğünü ve bundan dolayı vaka sayılarının arttığını anlatan Aktaş, "Şu ana kadar 10'un üzerinde vatandaşta İngiliz mutasyon virüsü tespit. Henüz Brezilya ve Güney Afrika mutandı tespit edilmedi. Bu İngiltere mutasyonu vaka sayılarımızı arttırdı. Bununla ilgili bizler filyasyon ve saha çalışmalarımızı derinlemesine genişlettik. Derinlemesine çalışarak kaynağına ulaşarak yerinde ve zamanında müdahalelerle çözmeye ve ilerletmemeye gayret gösteriyoruz. İlimizde şu anda mutasyon kaynaklı iki ayrı yer mevcut ve buralar karantinaya alındı. Birisi il merkezimizde bulunan bir mahalledeki apartman diğeri de Çemişgezek ilçemize bağlı Akçapınar köyü. Köye il dışından gelen kişiden kaynaklı görülen vaka sonucu karantinaya alındı" dedi.

'VAKA SAYILARI ARTSA BİLE HASTANEDEKİ YATIŞ ORANIMIZ ÇOK DÜŞÜK'

Kent genelinde aşı olup hastaneye müracaat eden kişi olmadığını belirten Aktaş, "27 Şubat ile 5 Mart arasında vaka sayımız 100 binde 26 iken, 6-12 Mart aralığında vaka sayımız 100 binde 53,93'e kadar çıktı. Yaklaşık iki kat vaka sayılarımız arttı. Bunda kalabalık ortamlarda bir araya gelmenin, pandemi sürecindeki önlemlerine dikkat edilmemesi sonucu oldu. Ancak buna rağmen hastanedeki yatış oranımız ve yoğun bakım oranımız da önemli bir artış görülmedi. Şu anda yatak doluluk oranımız gayet düşük seviyelerde. Bunun en önemli sebebi aşılama çalışmalarında vatandaşın desteğidir. Şu anda ilimizde 17 binin üzerinde kişi koronavirüs aşısını yaptırdı, 7 binden fazla kişi ise iki doz aşısını yaptırarak aşılama sürecini tamamladı. Bu süreçte iki doz aşısını olup koronavirüs hastalığına yakalanan kişiler ilimizde de oldu. Ancak bu kişiler süreçlerini hafif atlattı herhangi bir servis ve yoğun bakıma ihtiyaç olmadan hastalık süreçlerini tamamladılar. Vatandaşlardan talebimiz maske, mesafe, hijyene uymaları ve vaka yayılımını hızlandırmamak için temaslı bilgilerini eksiksiz vermeleridir" diye konuştu.

'İŞ YERLERİMİZ KAPANACAK DİYE KORKUYORUZ'

Vaka sayılarının artışıyla iş yerlerinin kapanma kaygısı yaşadığını belirten esnaf Musa Turan. "İlimizde vaka sayısı arttı. Bu durum esnafı çok üzüyor. İş yerlerinin kapanmaması ve sağlığımız için lütfen herkes kurallara uysun. Yeniden iş yerlerinin kapalı kalmaması için lütfen dikkat edelim" dedi.