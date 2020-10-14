Tunceli'de örtü yangını - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde elektrik nakil hatlarından kaynaklı 2 noktada çıkan örtü yangın kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Elektrik nakil hatlarından kaynaklı 2 noktada çıkan yangını gören çevredekiler, ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle beraber yangına müdahale etti. Arazinin sarp ve ormanın sık olması nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.