Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki Uzuntarla köyüne bağlı Samanlı Mezrası'nda bugün saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve gönüllerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TUNCELİ'de ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin ve gönüllerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak