Tunceli'de Otomobil Çaya Uçtu: 3 Genç Kayıp - Son Dakika
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Tunceli'de Otomobil Çaya Uçtu: 3 Genç Kayıp

21.04.2023 22:03
Tunceli'de Otomobil Çaya Uçtu: 3 Genç Kayıp

Tunceli-Ovacık karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen olayda Diyarbakırdan gezmek için Tuncelinin Ovacık ilçesine giden gençlerin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayına uçtu. Arama çalışmaları başladı ve yağışlar Munzur Çayının debisini yükseltiyor.

Tunceli- Ovacık karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'nin Ovacık ilçesine giden gençlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. İçinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobilin çaya uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Tunceli'de otomobil çaya uçtu: 3 genç kayıp

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaza nedeniyle hem karadan hem de havadan bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarına başladı.

Tunceli'de otomobil çaya uçtu: 3 genç kayıp

YAĞIŞLAR MUNZUR ÇAYI'NIN DEBİSİNİ YÜKSELTİYOR

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda gençlere ait herhangi bir ize rastlanmadı. Sağanak yağışlar nedeniyle debisi oldukça yükselen Munzur Çayı'ndaki arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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Tunceli Ovacık, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Otomobil Çaya Uçtu: 3 Genç Kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de Otomobil Çaya Uçtu: 3 Genç Kayıp - Son Dakika
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