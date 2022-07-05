TUNCELİ'de, şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Mameki Köprüsü mevkinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

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