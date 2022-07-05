Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI

05.07.2022 16:45

Bir son dakika haberine göre TUNCELİ'de, şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de, şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Mameki Köprüsü mevkinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

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Son dakika haberi | SİVAS'TA CİP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberi | SİVAS'TA CİP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika
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