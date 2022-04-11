Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

11.04.2022 09:52

Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı kazada, Ağır Ceza Hakimi, Cumhuriyet Savcısı ve avukat yaralandı.

Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı kazada, Ağır Ceza Hakimi, Cumhuriyet Savcısı ve avukat yaralandı.

Kaza, gece Hozat- Pertek Karayolu Kayışoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat A. Y. yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Y. ile otomobilde bulunan Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim E. K. ve Cumhuriyet Savcısı F. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat A. Y., askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı
Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı
Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı
Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

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TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Hakim, savcı ve avukat yaralandı - Son Dakika


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