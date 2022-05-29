Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

29.05.2022 19:04

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan karayolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADE 274 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

YORUMLAR
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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI Mevlit dönüşü takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı Mevlit dönüşü takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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