Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Bozağakaraderbent köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Eroğlu yönetimindeki 23 LA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 11 yaşındaki Murat Eroğlu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ