Tunceli'de, pandemi nedeniyle meme kanseri taramasında yüzde 70 azalma

TUNCELİ Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 100 bin nüfus altı iller arasında, 2019'da Meme Kanseri Tarama Programı'nda Türkiye birincisi olan kentte, geçen yılki taramalarda pandemi süreci kaynaklı yüzde 70 düşüş olduğu belirlendi. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Aktaş, "Günlük tarama sayılarımız bu süreçte yüzde 70 düştü. Covid-19 pandemisinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemlerin hepsi alındı, erken teşhis çok önemli" dedi.

Koronavirüse yakalanma korkusu nedeniyle sağlık kuruluşlarındaki rutin kontrollerin aksatılması ya da yapılmaması, erken teşhis ve tedavi konularında sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Tunceli Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 100 bin nüfus altı iller arasında, 2019'da Meme Kanseri Tarama Programı'nda Türkiye birincisi olan kentte, pandemi süreci nedeniyle geçen yılki taramalarda yüzde 70 düşüş yaşandığı belirtildi.