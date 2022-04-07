Tunceli'de "parsiyel nefrektomi" ameliyatı yapılmaya başlandı - Son Dakika
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Tunceli'de "parsiyel nefrektomi" ameliyatı yapılmaya başlandı

07.04.2022 14:15
Tunceli'de "parsiyel nefrektomi" ameliyatı yapılmaya başlandı

Tunceli'de ilk kez "parsiyel nefrektomi" yöntemiyle, kentte yaşayan 63 yaşındaki Ali Cengiz Uğuz'un böbreğinde tespit edilen 5 santimetrelik kitle alındı.

Tunceli'de ilk kez "parsiyel nefrektomi" yöntemiyle, kentte yaşayan 63 yaşındaki Ali Cengiz Uğuz'un böbreğinde tespit edilen 5 santimetrelik kitle alındı.

Kronik böbrek yetmezliğine bağlı sağlık sorunları yaşayan Uğuz, bir süre önce idrarda kanama ve yan ağrısı şikayeti üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlarca yapılan tetkiklerde Uğuz'un sağ böbreğinde yaklaşık 5 santimetrelik kitle olduğu belirlendi.

Bunun üzerine hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Boğa, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şengör ve Üroloji Uzmanları Op. Dr. Müslüm Özer ve Op. Dr. Bekir Türkay Demir'den oluşan ekip tarafından ameliyata alındı.

"Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi" denilen kapalı yöntemle hastanın sağ böbreğinden 5 santimetre uzunluğunda tümör çıkarıldı.

"Bu operasyon bir ilk olma özelliği taşıyor"

Ameliyat sonrası Üroloji Uzmanı Op. Dr. Müslüm Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yan ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın sağ böbreğinde oluşan kitle nedeniyle operasyona karar verdiklerini söyledi.

Operasyonun zorluğuna dikkati çeken Özer, "Hastamız kronik böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz tedavisi gören ve aynı zamanda yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı bulunan bir hastamızdı. Ekip arkadaşlarımızla çok şükür başarılı bir operasyon yaptık. Hastamızı taburcu ettik. Bu operasyon aynı zamanda Tunceli Devlet Hastanesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bundan sonra da bu operasyonları hastanemizde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasta Ali Cengiz Uğuz da ameliyat sonrası sağlık durumunun daha da iyiye gittiğini dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.

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Tunceli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, ali cengiz, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'parsiyel nefrektomi' ameliyatı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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