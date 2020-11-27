Tunceli'de patlama: 4 asker yaralı (2) - Son Dakika

Tunceli'de patlama: 4 asker yaralı (2)
27.11.2020 19:31
VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMATunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi: "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık...
VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi: "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."
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