Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

5 saat önce

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin HDP İl Genel Meclis Üyesi M.K. olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yardım ve finansman desteğinde bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Tunceli merkez ve ilçelerden 8, Elazığ ve İzmir'den ise 1'er kişi olmak üzere 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında bir iş adamı ile HDP'li İl Genel Meclis Üyesi M.K.'nin de olduğu bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest kaldı.
(Ercan Topaç/İHA)
Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına saldırı: Türk diplomat şehit oldu Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]