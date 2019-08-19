Tunceli'de PKK/KCK operasyonu, HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı
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Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil
'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - TUNCELİ
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Lüks sitedeki odasında ölü bulunan kişinin sahte alkolden öldüğü tahmin ediliyor