Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

54 dakika önce

1 ASKER ŞEHİT OLDUTunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2), System.String[]

1 ASKER ŞEHİT OLDU
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına reğmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
PKK, Güncel
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