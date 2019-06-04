Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

20 dakika önce

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYORTunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3), System.String[]

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR
Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Ovacık, Güncel
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