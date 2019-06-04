Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (4)- Fotoğraf
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VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYORTunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, Yücel'in şehadet haberini Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde oturan Sevtap-Cabbar Yücel çiftine verdi. Yücel çifti acı haberle büyük üzüncü yaşadı. 5 aylık asker olan şehit Eren Yücel'in bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenildi. Türk bayrağı asılan şehidin evine yakınları taziyeye geldi.
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit, 1 yaralı