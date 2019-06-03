Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 yaralı
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 yaralı

1 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 yaralı, System.String[]
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.
Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. 


- Ovacıktunceli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Ovacık, PKK, Tunceli, Güncel
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