Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son...
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Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlanıyor-3.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
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'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlanıyor-3
PKK'nın hain tuzağında ölen Nupelda'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler