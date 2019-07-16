Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son...
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son...

10 saat önce

Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlanıyor-2.

Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlanıyor-2
Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son...
Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın hain tuzağında ölen Nupelda'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]