Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

7 saat önce

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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