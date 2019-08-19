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Tunceli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın 29 ilde, eş zamanlı olarak terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah düzenlediği operasyon kapsamında Tunceli'de 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil ile Demokratik Alevi Derneği üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.


Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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