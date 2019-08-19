Tunceli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
1 saat önce
TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
TUNCELİ'de terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Tunceli
Belediye Başkan adayı olan Nurşat Yeşil
'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı
'nın 29 ilde, eş zamanlı olarak terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah düzenlediği operasyon kapsamında Tunceli'de 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil ile Demokratik Alevi Derneği üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe