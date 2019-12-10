Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Tunceli'de güvenlik birimleri ve adliyeden elde ettikleri bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı, System.String[]

Tunceli'de güvenlik birimleri ve adliyeden elde ettikleri bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan M.Y, E.T, E.D. ve B.D. hakkında, adliye, bazı kamu kurumları ve güvenlik birimlerinden elde ettikleri gizli bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen zanlılardan E.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tunceli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan M.Y. ile diğer 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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