Tunceli'de Polis Helikopteri Teknik Arıza Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, havada arızalanan polis helikopteri boş araziye zorunlu iniş yaptı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, havada arızalanan polis helikopteri boş araziye zorunlu iniş yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nazımiye ilçesinde polis özel harekat personelinin görev değişimi esnasında polis helikopteri arızalandı.



Tecrübeli uçuş ekibi, zorunlu iniş kararı aldıktan sonra boş araziye inişi sorunsuz gerçekleştirdi.



Haberi alır almaz helikopterin iniş yaptığı yere giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Nazımiye Kaymakamı Can Nazım Kuruca olayı yerinde takip etti.



Polis helikopterindeki 2 pilot, 2 teknisyen, 9 personel ekiplerce sorunsuz şekilde tahliye edildi.

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