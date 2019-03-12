Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (2)- Yeniden

Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (2)- Yeniden

1 saat önce

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken arıza uyarısı veren özel harekat polislerini taşıyan helikopter. Sap köyüne zorunlu iniş yaptı.

Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (2)- Yeniden, System.String[]
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken arıza uyarısı veren özel harekat polislerini taşıyan helikopter. Sap köyüne zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki 2 pilot, 2 teknisyen ve 9 polis, sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

Nazımiye'de, sabah saatlerinde görev değişimi için havalanan özel harekat polislerini taşıyan helikopterden bir süre sonra arıza uyarısı verildi. Pilot, uyarının ardından en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopter köydeki boş alana sorunsuz olarak indi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve Nazımiye Kaymakamı Can Nazım Kuruca olayı öğrenir öğrenmez bölgeye gitti. Vali, beraberindekier olayla ilgili olarak pilottan bilgi aldı.

'Valilikten yapılan açıklamada, pilotun teknik arıza nedeniyle araziye mecburi iniş yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli- Nazımiye'de polis özel harekat personelinin görev değişimi esnasında, polis helikopterinin teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibinin araziye mecburi iniş yapmaya karar vermesiyle, sıkıntısız bir şekilde iniş gerçekleşmiştir. Polis helikopterindeki 2 pilot, 2 teknisyen, 9 personel sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiştir."

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

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