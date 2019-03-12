Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (3)

Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (3)

33 dakika önce

BAKIMI YAPILAN HELİKOPTER HAVALANDIPolis Özel Harekat ekibini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin bu sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sap köyünde acil iniş yapmasının ardından helikopterdeki teknik arıza giderildi.

Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (3), System.String[]
BAKIMI YAPILAN HELİKOPTER HAVALANDI

Polis Özel Harekat ekibini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin bu sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sap köyünde acil iniş yapmasının ardından helikopterdeki teknik arıza giderildi. 

Helikopterin teknik personel tarafından yapılan bakım ve onarımın ardından, havalanarak Diyarbakır'a güvenli bir şekilde ulaştığı öğrenildi.

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nazimiye ilçemiz yakınlarına  teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan polis helikopterimiz yapılan teknik bakım sonucu tekrar güvenli şekilde havalanarak üs bölgesine ulaşmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

Sabah, Emniyet Genel Müdürlüğü, Helikopter, Tunceli, Güncel
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