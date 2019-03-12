Tunceli'de Polis Helikopteri Zorunlu İniş Yaptı (3)

BAKIMI YAPILAN HELİKOPTER HAVALANDIPolis Özel Harekat ekibini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin bu sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sap köyünde acil iniş yapmasının ardından helikopterdeki teknik arıza giderildi.

BAKIMI YAPILAN HELİKOPTER HAVALANDI



Polis Özel Harekat ekibini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin bu sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sap köyünde acil iniş yapmasının ardından helikopterdeki teknik arıza giderildi.



Helikopterin teknik personel tarafından yapılan bakım ve onarımın ardından, havalanarak Diyarbakır'a güvenli bir şekilde ulaştığı öğrenildi.



Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nazimiye ilçemiz yakınlarına teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan polis helikopterimiz yapılan teknik bakım sonucu tekrar güvenli şekilde havalanarak üs bölgesine ulaşmıştır" denildi.





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