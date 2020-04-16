- Tunceli'de Polis ve Mehmetçik'ten şehitlere vefa - Son Dakika

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- Tunceli'de Polis ve Mehmetçik'ten şehitlere vefa
6 saat önce
Tunceli'de Polis ve Mehmetçik'ten şehitlere vefa Tunceli'de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubunda yer alan polis ve jandarma ekipleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, hem karanfil bıraktı hemde yeni fidanlar dikti.
Tunceli'de Polis ve Mehmetçik'ten şehitlere vefa
TUNCELİ - Tunceli'de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubunda yer alan polis ve jandarma ekipleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, hem karanfil bıraktı hemde yeni fidanlar dikti.
İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamanın ardından Tunceli'de de valilik koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" sahada her türlü çalışmayı yapıyor. Grupta yer alan jandarma ve polis yaşlıların evlerine kadar hizmetleri götürürken, sosyal çalışmalarda gerçekleştiriyor. Yeri geldiği zaman yaşlılara ev ve bahçe işlerinde yardım eden polis ve jandarma, bu kez Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlerin kabrini ziyaret etti. Burada dua eden ve şehitlere selam veren güvenlik güçleri, kabirlerine karanfil bırakıp, mezarların çevresinde fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:18 Kaynak: İHA
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