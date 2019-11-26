Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti

Tunceli İl Emniyet Müdürülüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 öğrenciye bisiklet, 60 öğrenciye de olta takımı hediye etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim ve lise de eğitim gören öğrenciler için Polis Evi'nde etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Öğrencilerin sinema salonunda film izleyerek iyi vakit geçirdiği belirtilen açıklamada, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in, etkinliğe katılan 10 öğrenciye bisiklet, 60 öğrenciye de olta takımı hediye ettiği kaydedildi.