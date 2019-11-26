Son Dakika Haberleri: Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti
Son Dakika Güncel Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti - Son Dakika

Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti

6 saat önce

Tunceli İl Emniyet Müdürülüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 öğrenciye bisiklet, 60 öğrenciye de olta takımı hediye etti.

Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti, System.String[]

Tunceli İl Emniyet Müdürülüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 öğrenciye bisiklet, 60 öğrenciye de olta takımı hediye etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim ve lise de eğitim gören öğrenciler için Polis Evi'nde etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Öğrencilerin sinema salonunda film izleyerek iyi vakit geçirdiği belirtilen açıklamada, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in, etkinliğe katılan 10 öğrenciye bisiklet, 60 öğrenciye de olta takımı hediye ettiği kaydedildi.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de polisler, öğrencilere bisiklet ve olta takımı hediye etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]