Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
34 dakika önce
Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:12 Kaynak: DHA
Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
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